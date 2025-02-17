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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 8024 просмотра

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Временные ограничения подачи электроэнергии возникают исключительно из-за обстрелов объектов энергетики. Аварийные отключения, примененные утром, уже отменены, продолжается восстановление электроснабжения.

Фактически Минэнерго не имели прогнозируемых применений графиков отключения света до момента атаки рф. Именно исключительно обстрелы, которые происходят приводят к необходимости временного ограничения подачи электрической энергии для ее стабилизации.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

На сегодня покрывается спрос там где это позволяет технически возможность. Фактически мы не имели прогнозных применений графиков до момента атаки. Температура является прогнозируемой, мы ее учитываем. Именно исключительно обстрелы которые происходят приводят к необходимости ограничения подачи электрической энергии временно для ее стабилизации и проведения всех необходимых ремонтных, восстановительных работ

- рассказал Колесник.

Он прокомментировал утренние аварийные отключения света.  

Результатом обстрелов объектов энергетической сферы с целью стабилизации в отдельных районах энергосистемы было применение графиков аварийных отключений. Энергетиками оперативно принимаются меры для устранения последствий обстрелов, которые повлекли необходимость таких действий, поэтому на сегодня мы видим, что действия достаточно оперативные

- сказал Колесник.

Дополнение

Примененные утром аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах уже отменены, продолжается запитка обесточенных потребителей. Потребление электричества возросло из-за похолодания. Непогода оставила без света 9 населенных пунктов на Днепропетровщине. 

Над Украиной сбили 83 дрона из 147 запущенных рф в 10 областях17.02.2025, 09:05 • 20089 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины

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