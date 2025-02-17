Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Фактично Міненерго не мали прогнозованих застосувань графіків відключення світла до моменту атаки рф. Саме виключно обстріли, які відбуваються призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електричної енергії для її стабілізації.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні покривається попит там де це дозволяє технічно можливість. Фактично ми не мали прогнозних застосувань графіків до моменту атаки. Температура є прогнозованою, ми її враховуємо. Саме виключно обстріли які відбуваються призводять до необхідності обмеження подачі електричної енергії тимчасово для її стабілізації та проведення всіх необхідних ремонтних, відновлювальних робіт