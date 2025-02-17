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Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Київ • УНН

 • 21316 перегляди

Тимчасові обмеження подачі електроенергії виникають виключно через обстріли об'єктів енергетики. Аварійні відключення, застосовані вранці, вже скасовані, триває відновлення електропостачання.

Фактично Міненерго не мали прогнозованих застосувань графіків відключення світла до моменту атаки рф. Саме виключно обстріли, які відбуваються призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електричної енергії для її стабілізації.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

На сьогодні покривається попит там де це дозволяє технічно можливість. Фактично ми не мали прогнозних застосувань графіків до моменту атаки. Температура є прогнозованою, ми її враховуємо. Саме виключно обстріли які відбуваються призводять до необхідності обмеження подачі електричної енергії тимчасово для її стабілізації та проведення всіх необхідних ремонтних, відновлювальних робіт

- розповів Колісник.

Він прокоментував ранкові аварійні відключення світла.  

Результатом обстрілів об’єктів енергетичної сфери з метою стабілізації в окремих районах енергосистеми було застосування графіків аварійних відключень. Енергетиками оперативно вживаються заходи для усунення наслідків обстрілів, які спричинили необхідність таких дій, тому на сьогодні ми бачимо, що дії досить оперативні

- сказав Колісник.

Доповнення

Застосовані вранці аварійні відключення електроенергії в окремих регіонах уже скасовані, триває заживлення знеструмлених споживачів. Споживання електрики зросло через похолодання. Негода залишила без світла 9 населених пунктів на Дніпропетровщині. 

Над Україною збили 83 дрони з 147 запущених рф у 10 областях17.02.25, 09:05 • 26534 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України

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