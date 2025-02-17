Над Україною збили 83 дрони з 147 запущених рф у 10 областях
Київ • УНН
Вночі рф атакувала Україну 147 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Сили ППО збили 83 ударні дрони, виявлено 59 безпілотників-імітаторів, є пошкодження в 4 областях.
83 зі 147 дронів, запущених рф по Україні вночі, збито у 10 областях, виявлено ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 лютого ворог атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях
59 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
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