Над Україною збили 83 дрони з 147 запущених рф у 10 областях

83 зі 147 дронів, запущених рф по Україні вночі, збито у 10 областях, виявлено ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 лютого ворог атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях - повідомили в Повітряних силах у соцмережах.

59 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

На Київщині через нічну атаку рф є постраждалий: показали наслідки