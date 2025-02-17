Над Украиной сбили 83 дрона из 147 запущенных рф в 10 областях

83 из 147 дронов, запущенных рф по Украине ночью, сбиты в 10 областях, обнаружено еще 59 вражеских беспилотников-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 февраля враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 83-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

59 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локально потеряны (без негативных последствий).

«В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье», - говорится в сообщении.

В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавший: показали последствия