Застосовані аварійні відключення вже скасовані, через негоду є знеструмлення на Дніпропетровщині - Укренерго

Застосовані вранці аварійні відключення електроенергії в окремих регіонах уже скасовані, триває заживлення знеструмлених споживачів. Споживання електрики зросло через похолодання. Негода залишила без світла 9 населених пунктів на Дніпропетровщині. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Для збалансування енергосистеми сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження вже не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період з 06:00 до 22:00 - вказали в Укренерго.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 17 лютого, станом на 8:00, його рівень був на 2,4% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю. Причина - суттєве похолодання у більшості регіонів України", - ідеться у повідомленні.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають, зазначили у компанії.

Вказано, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Негода

Через складні погодні умови на ранок були знеструмлені 9 населених пунктів на Дніпропетровщині. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.