Примененные аварийные отключения уже отменены, из-за непогоды есть обесточивание на Днепропетровщине - Укрэнерго

Примененные утром аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах уже отменены, продолжается запитка обесточенных потребителей. Потребление электричества возросло из-за похолодания. Непогода оставила без света 9 населенных пунктов на Днепропетровщине. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Для сбалансирования энергосистемы сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь отключались промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период с 06:00 до 22:00 - указали в Укрэнерго.

Потребление

«Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 17 февраля, по состоянию на 8:00, его уровень был на 2,4% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу. Причина - существенное похолодание в большинстве регионов Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, отметили в компании.

Указано, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Непогода

Из-за сложных погодных условий на утро были обесточены 9 населенных пунктов на Днепропетровщине. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.