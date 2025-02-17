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Примененные аварийные отключения уже отменены, из-за непогоды есть обесточивание на Днепропетровщине - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 2752 просмотра

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В отдельных регионах Украины утром применялись аварийные отключения электроэнергии из-за роста потребления на 2,4%. Из-за непогоды 9 населенных пунктов на Днепропетровщине остались без света.

Примененные утром аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах уже отменены, продолжается запитка обесточенных потребителей. Потребление электричества возросло из-за похолодания. Непогода оставила без света 9 населенных пунктов на Днепропетровщине. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Для сбалансирования энергосистемы сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь отключались промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период с 06:00 до 22:00

- указали в Укрэнерго.

Потребление

«Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 17 февраля, по состоянию на 8:00, его уровень был на 2,4% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу. Причина - существенное похолодание в большинстве регионов Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, отметили в компании.

Указано, что ситуация в энергосистеме может меняться. 

Непогода

Из-за сложных погодных условий на утро были обесточены 9 населенных пунктов на Днепропетровщине. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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