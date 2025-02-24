Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу: коли та чому
Київ • УНН
В Україні завтра введуть обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 5:00 до 8:00 та з 15:00 до 24:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.
В Україні завтра для бізнесу та промисловості запровадять заходи обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.
За даними компанії, час застосування обмежень:
• 05:00 – 08:00
• 15:00 – 24:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, додали в Укренерго.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго17.02.25, 13:27 • 21316 переглядiв