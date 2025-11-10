Ограбил военного на инвалидной коляске: киевлянин приговорен к 8 годам тюрьмы
Киев • УНН
Киевлянин приговорен к 8 годам заключения за ограбление бывшего военного, потерявшего конечность на фронте. Злоумышленник выхватил 5 тысяч гривен у 28-летнего мужчины возле магазина.
Киевлянин, ограбивший бывшего военного на инвалидной коляске возле одного из магазинов в Дарницком районе, проведет 8 лет за решеткой. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Потерпевший - 28-летний бывший военнослужащий, потерявший конечность в боях на фронте и находившийся на реабилитации в Киеве. Вблизи магазина к нему подошел незнакомец и завязал разговор. Когда мужчина достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупкой, нападавший выхватил из него 5 тысяч гривен и бросился бежать
На поиски злоумышленника были задействованы оперативники и сотрудники криминального анализа Дарницкого управления полиции. Они обнаружили и задержали 32-летнего киевлянина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. По решению суда на время следствия подозреваемый находился под стражей.
На днях столичный суд, учтя доказательства, собранные следствием, и неотбытое ранее наказание за совершение мошенничества, назначил обвиняемому окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы.
