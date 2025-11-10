Пограбував військового на кріслі колісному: киянина засуджено до 8 років тюрми
Київ • УНН
Киянина засудили до 8 років ув'язнення за пограбування колишнього військового, який втратив кінцівку на фронті. Зловмисник вихопив 5 тисяч гривень у 28-річного чоловіка біля магазину.
Киянин, який пограбував колишнього військового на кріслі колісному біля одного з магазинів у Дарницькому районі, проведе 8 років за ґратами. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Потерпілий - 28-річний колишній військовослужбовець, який втратив кінцівку у боях на фронті та перебував на реабілітації у Києві. Поблизу магазину до нього підійшов незнайомець і зав’язав розмову. Коли чоловік дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупкою, нападник вихопив із нього 5 тисяч гривень та кинувся тікати
На пошуки зловмисника були задіяні оперативники та працівники кримінального аналізу Дарницького управління поліції. Вони виявили та затримали 32-річного киянина, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж, учинений в умовах воєнного стану. За рішенням суду на час слідства підозрюваний перебував під вартою.
Днями, столичний суд, врахувавши докази, зібрані слідством, та невідбуте раніше покарання за вчинення шахрайства призначив обвинуваченому остаточне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
