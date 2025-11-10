$41.960.02
19:55 • 10544 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26682 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34977 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52274 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33839 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50355 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41364 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24850 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Теги
Автори
Пограбував військового на кріслі колісному: киянина засуджено до 8 років тюрми

Київ • УНН

 • 4242 перегляди

Киянина засудили до 8 років ув'язнення за пограбування колишнього військового, який втратив кінцівку на фронті. Зловмисник вихопив 5 тисяч гривень у 28-річного чоловіка біля магазину.

Пограбував військового на кріслі колісному: киянина засуджено до 8 років тюрми

Киянин, який пограбував колишнього військового на кріслі колісному біля одного з магазинів у Дарницькому районі, проведе 8 років за ґратами. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Потерпілий - 28-річний колишній військовослужбовець, який втратив кінцівку у боях на фронті та перебував на реабілітації у Києві. Поблизу магазину до нього підійшов незнайомець і зав’язав розмову. Коли чоловік дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупкою, нападник вихопив із нього 5 тисяч гривень та кинувся тікати

- йдеться у повідомленні.

На пошуки зловмисника були задіяні оперативники та працівники кримінального аналізу Дарницького управління поліції. Вони виявили та затримали 32-річного киянина, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж, учинений в умовах воєнного стану. За рішенням суду на час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Днями, столичний суд, врахувавши докази, зібрані слідством, та невідбуте раніше покарання за вчинення шахрайства призначив обвинуваченому остаточне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

У Києві викрили шахраїв, які обіцяли "лазерну зброю" проти дронів за 3,2 млн грн07.11.25, 10:16 • 2786 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Київ