Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Государственное бюро расследований проверяет было ли незаконным лишение лицензии компании «Укртатнафта» и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгением Сокуром в 2022 году. По данным следствия, это решение повлекло тяжкие последствия как для самого предприятия, так и для государства. В частности, речь идет о невозможности выполнения мобилизационных задач Министерства обороны Украины по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны. Однако странно, что этим делом до сих пор не заинтересовалась Служба безопасности Украины, пишет УНН.

«Укртатнафта» играет ключевую роль в обеспечении государства топливом, в частности для армии. В период полномасштабной войны нефтепродукты являются критическим ресурсом для выполнения боевых задач, логистики и поддержания обороноспособности страны. Любые действия, которые ограничивают возможность такого предприятия выполнять свои функции, могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности.

Ранее стало известно, что ГБР 4 ноября 2022 года открыло уголовное производство против Сокура по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром. Он 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, «повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства». В Государственном бюро расследований на запрос УНН сообщили, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Фабула дела выглядит так, что решение о лишении лицензии могло быть сознательным и направленным на подрыв обороноспособности Украины. Это подпадает под компетенцию Службы безопасности Украины, которая занимается расследованием преступлений, угрожающих национальной безопасности, включая диверсии и государственную измену.

СБУ следовало бы внимательнее присмотреться к уголовному производству против Сокура, ведь, если решение им было принято с целью сорвать поставки топлива армии, это может иметь признаки диверсии.

Кроме того, спецслужба должна изучить, есть ли признаки сотрудничества с враждебными силами. Здесь, пожалуй, правоохранителям стоит напомнить, что Сокур - это бывший помощник и сейчас, как утверждают СМИ, правая рука в ГНС Даниила Гетманцева - председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Последний известен, в частности, тем что 8 лет служил верой и правдой госизменнику и агенту российской фсб Владимиру Сивковичу, когда тот был народным депутатом.

По словам бывшего первого заместителя председателя ГБР Александра Бабикова, законодательство позволяет прокуратуре также определять для наиболее эффективного расследования уголовного производства то следственное подразделение, которое может, по его мнению, это осуществить, более эффективно и более объективно.

По его словам, правоохранителям следует выяснить, какая была цель у Сокура.

«Здесь было бы вообще интересно сначала узнать, чем подтверждается факт существования такой цели. Имело ли место... ну, можно говорить, отбрасывать все, что угодно, но действительно ли цель была именно такая, может была цель обеспечения действительно эффективной деятельности? Действительно ли был нанесен вред? Или что-то изменилось бы?», - отметил Бабиков в эксклюзивном комментарии УНН.

Кроме того, по его мнению, следует разобраться есть ли у этого уголовного производства определенные политические факторы, которые сдерживают расследование в определенном русле. Ведь дело было открыто достаточно давно и ни о каких сдвигах в процессе следствия пока не известно.

«Для того, чтобы сказать, эффективно или неэффективно проводится досудебное расследование, необходимо ознакомиться, как минимум, с перечнем проведенных следственных действий, назначенных, например, экспертиз. То есть, необходимо понимать, во-первых, объем проделанной работы и насколько она была выполнена качественно и эффективно», - отметил Бабиков.

Но, к сожалению, сейчас ситуация выглядит таким образом, что благодаря политическим связям Сокура следствие по делу искусственно заторможено.

Это дело поднимает важный вопрос ответственности чиновников за их решения во время войны. Оно также является тестом для государственных органов, в частности СБУ, на способность эффективно реагировать на потенциальные угрозы национальной безопасности. Если не будет надлежащего расследования, это создаст опасный прецедент для подобных решений в будущем.

Добавим

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторингг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже УНН обнаружил, что в 2022 году Евгений Сокур задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. НАПК сообщило, что проверит указанный факт в рамках мониторинга образа жизни чиновника.