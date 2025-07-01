Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО

Сегодня, 1 июля, в Украине вступили в силу новые требования к обязательному техническому контролю транспортных средств, предусматривающие полную фото- и видеофиксацию процесса осмотра для борьбы с фиктивными техосмотрами и приближение к стандартам ЕС, пишет УНН.

Детали

В марте Кабинет министров принял постановление, которым обновил правила проведения обязательного технического контроля транспортных средств, которым, среди прочего, предусмотрено, что исполнитель проводит фото- и видеофиксацию процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства, о чем предупреждает заказчика.

Постановление вступило в силу 20 мая.

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В феврале Министерство внутренних дел утвердило приказ, которым был определен порядок видеофиксации процесса проверки конструкции и технического состояния колесного транспортного средства.

Согласно приказу, обновленные правила должны были начать действовать через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. Однако, уже в июне МВД внесло изменения в указанный приказ, из-за чего новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня - 1 июля.

Согласно приказу, объектами видеофиксации являются:

транспортные средства, в отношении которых проводится проверка конструкции и технического состояния;

персонал исполнителя, который проводит проверку конструкции и технического состояния колесного транспортного средства;

пункт технического контроля исполнителя.

Видеофиксация проводится в течение всего процесса проверки конструкции и технического состояния транспортных средств. Камеры, применяемые при проверке транспортных средств, должны быть стационарно размещены в пунктах технического контроля.

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Перед началом видеофиксации инспектор должен проверить исправность камеры, а в случае обнаружения неисправностей, если их нельзя устранить, то осмотр автомобилей не проводится.

Видеофиксация процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства осуществляется не менее чем двумя средствами видеофиксации, два из которых размещены по диагонали относительно транспортного средства с фиксацией передней левой и задней правой (передней правой и задней левой) сторон транспортного средства.

Видеозапись должна содержать процесс проверки автомобилей, обеспечивать возможность четко определить марку, модель, цвет и номерной знак транспортного средства и соответствовать следующим техническим характеристикам:

разрешение изображения не менее 720 р (1280 пикселей на 720 строк);

сжатие видеофайлов в формате не менее Н.264;

скоростью записи не менее 5 кадр./с;

сохраненная видеозапись соответствует требованиям законодательства, в частности, в сфере технической защиты информации.

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Обязательно указывается дата видеофиксации, которая должна соответствовать дате выдачи протокола проверки технического состояния транспортного средства. Вмешательство в процесс видеофиксации не допускается.

Видеозапись процесса проверки конструкции и технического состояния транспортного средства предоставляется на электронных носителях территориальному органу по предоставлению сервисных услуг МВД, органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности и общественным объединениям по отдельным письменным обращениям в порядке, установленном законодательством.

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Заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока отмечал, что главное нововведение – введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля.

"Главная цель – улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру", - отмечал Сорока.

По его словам, в Украине сейчас активно работают около 800 пунктов технического контроля. Он подчеркивал, что требование видеофиксации процедуры предусматривалось еще с 2023 года соответствующими нормативными документами, однако полноценное внедрение начнется с 1 июля 2025 года.

Эти пункты техконтроля уже оснащены необходимыми камерами и работают в тестовом режиме – присылают видеофайлы в региональные сервисные центры МВД, чтобы согласовать, соответствует ли съемка требованиям и действительно ли отображает весь процесс технического контроля - добавил Сорока.

Кроме того, по его словам, контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять сервисные центры МВД. Если во время мониторинга будет выявлено нарушение (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол технического контроля аннулируется. Об этом сообщают владельцу автомобиля.

В случае эксплуатации авто без действующего техосмотра патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя. Штраф составляет 340 гривен.

Также предусмотрена административная ответственность для субъекта хозяйствования, который проводил техосмотр с нарушениями – штраф в размере около 1400 гривен.

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