$41.640.06
48.780.14
ukenru
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
06:15 • 2638 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
05:50 • 7125 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 13512 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 81176 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 121006 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 69903 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 73611 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 80777 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 154568 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 123338 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
70%
747мм
Популярнi новини
"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США30 червня, 22:56 • 7518 перегляди
Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган1 липня, 00:36 • 4719 перегляди
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району02:04 • 10906 перегляди
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції03:06 • 8992 перегляди
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС05:50 • 2370 перегляди
Публікації
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО06:15 • 2638 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році05:50 • 7125 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 66652 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 77379 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 121006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Ілон Маск
Грегорі Мікс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецьк
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 7 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 97807 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 100919 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 98128 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 108397 перегляди
Актуальне
Truth Social
Шахед-136
Storm Shadow
Brent
Ґардіан

Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

З 1 липня в Україні запроваджена обов'язкова повна фото- та відеофіксація процесу технічного контролю транспортних засобів; це має на меті боротьбу з фіктивними техоглядами та наближення до стандартів ЄС.

Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО

Сьогодні, 1 липня, в Україні набули чинності нові вимоги до обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, що передбачають повну фото- та відеофіксацію процесу огляду для боротьби з фіктивними техоглядами та наближення до стандартів ЄС, пише УНН.

Деталі

В березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою оновив правила проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, яким, серед іншого, передбачено, що виконавець проводить фото- та відеофіксацію процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Постанова набрала чинності 20 травня.

В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості 20.05.25, 14:08 • 2657 переглядiв

В лютому Міністерство внутрішніх справ затвердило наказ, яким був визначений порядок відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу.

Відповідно до наказу, оновлені правила мали б почати діяти через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Проте, вже у червні МВС внесло зміни до зазначеного наказу, через що нові правила починають діяти з сьогоднішнього дня - 1 липня.

Відповідно до наказу, об'єктами відеофіксації є:

  • транспортні засоби, щодо яких проводиться перевірка конструкції та технічного стану;
    • персонал виконавця, який проводить перевірку конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;
      • пункт технічного контролю виконавця.

        Відеофіксація проводиться протягом усього процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортних засобів. Камери, що застосовуються під час перевірки транспортних засобів, мають бути стаціонарно розміщені в пунктах технічного контролю.

        Водіям з номерними знаками на зберіганні нагадали про оплату: що треба знати30.05.25, 17:48 • 2404 перегляди

        Перед початком відеофіксації, інспектор повинен перевірити справність камери, а у разі виявлення несправностей, якщо їх не можна усунути, то огляд автівок не проводиться.

        Відеофіксація процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу здійснюється не менше ніж двома засобами відеофіксації, два з яких розміщені по діагоналі відносно транспортного засобу із фіксацією передньої лівої та задньої правої (передньої правої та задньої лівої) сторін транспортного засобу.

        Відеозапис має містити процес перевірки автівок, забезпечувати можливість чітко визначити марку, модель, колір та номерний знак транспортного засобу та відповідати таким технічним характеристикам:

        • роздільна здатність зображення не менше 720 р (1280 пікселів на 720 рядків);
          • стиснення відеофайлів у форматі не менше Н.264;
            • швидкістю запису не менше ніж 5 кадр./с;
              • збережений відеозапис відповідає вимогам законодавства, зокрема, у сфері технічного захисту інформації.

                В Україні хочуть штрафувати водіїв, які відмовляють безкоштовно перевозити пільговиків 02.06.25, 12:02 • 1751 перегляд

                Обов'язково зазначається дата відеофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Втручання у процес відеофіксації не допускається.

                Відеозапис процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу надається на електронних носіях територіальному органу з надання сервісних послуг МВС, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та громадським об'єднанням за окремими письмовими зверненнями в порядку, встановленому законодавством.

                Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки06.06.25, 17:30 • 187032 перегляди

                Заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока зазначав, що головне нововведення – запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.

                "Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", - зазначав Сорока.

                За його словами, в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю. Він наголошував, що вимога відеофіксації процедури передбачалася ще з 2023 року відповідними нормативними документами, однак повноцінне впровадження розпочнеться з 1 липня 2025 року.

                Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами і працюють у тестовому режимі – надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю

                - додав Сорока.

                Окрім того, за його словами, контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автомобіля.

                У разі експлуатації авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 гривень.

                Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями – штраф у розмірі близько 1400 гривень.

                Кабмін пропонує посилити відповідальність за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю25.06.25, 15:32 • 1818 переглядiв

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                СуспільствоПублікаціїАвто
                Міністерство внутрішніх справ України
                Європейський Союз
                Україна
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9