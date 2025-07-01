Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО

Сьогодні, 1 липня, в Україні набули чинності нові вимоги до обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, що передбачають повну фото- та відеофіксацію процесу огляду для боротьби з фіктивними техоглядами та наближення до стандартів ЄС, пише УНН.

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В березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою оновив правила проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, яким, серед іншого, передбачено, що виконавець проводить фото- та відеофіксацію процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Постанова набрала чинності 20 травня.

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В лютому Міністерство внутрішніх справ затвердило наказ, яким був визначений порядок відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу.

Відповідно до наказу, оновлені правила мали б почати діяти через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Проте, вже у червні МВС внесло зміни до зазначеного наказу, через що нові правила починають діяти з сьогоднішнього дня - 1 липня.

Відповідно до наказу, об'єктами відеофіксації є:

транспортні засоби, щодо яких проводиться перевірка конструкції та технічного стану;

персонал виконавця, який проводить перевірку конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;

пункт технічного контролю виконавця.

Відеофіксація проводиться протягом усього процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортних засобів. Камери, що застосовуються під час перевірки транспортних засобів, мають бути стаціонарно розміщені в пунктах технічного контролю.

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Перед початком відеофіксації, інспектор повинен перевірити справність камери, а у разі виявлення несправностей, якщо їх не можна усунути, то огляд автівок не проводиться.

Відеофіксація процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу здійснюється не менше ніж двома засобами відеофіксації, два з яких розміщені по діагоналі відносно транспортного засобу із фіксацією передньої лівої та задньої правої (передньої правої та задньої лівої) сторін транспортного засобу.

Відеозапис має містити процес перевірки автівок, забезпечувати можливість чітко визначити марку, модель, колір та номерний знак транспортного засобу та відповідати таким технічним характеристикам:

роздільна здатність зображення не менше 720 р (1280 пікселів на 720 рядків);

стиснення відеофайлів у форматі не менше Н.264;

швидкістю запису не менше ніж 5 кадр./с;

збережений відеозапис відповідає вимогам законодавства, зокрема, у сфері технічного захисту інформації.

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Обов'язково зазначається дата відеофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу. Втручання у процес відеофіксації не допускається.

Відеозапис процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу надається на електронних носіях територіальному органу з надання сервісних послуг МВС, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та громадським об'єднанням за окремими письмовими зверненнями в порядку, встановленому законодавством.

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Заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока зазначав, що головне нововведення – запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.

"Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", - зазначав Сорока.

За його словами, в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю. Він наголошував, що вимога відеофіксації процедури передбачалася ще з 2023 року відповідними нормативними документами, однак повноцінне впровадження розпочнеться з 1 липня 2025 року.

Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами і працюють у тестовому режимі – надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю - додав Сорока.

Окрім того, за його словами, контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автомобіля.

У разі експлуатації авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 гривень.

Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями – штраф у розмірі близько 1400 гривень.

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