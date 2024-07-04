Обнародованы имена 35 ветеранов, ветеранок и военнослужащих, которые будут представлять Украину на международных Invictus Games Vancouver Whistler 2025.
Объявлена Национальная сборная, которая будет представлять Украину на Играх Непокоренных 2025 в Канаде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Детали
Обнародованы имена 35 ветеранов, ветеранок и военнослужащих, которые будут представлять Украину на международных Invictus Games Vancouver Whistler 2025.
Полный перечень участников украинской сборной:
Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 329 военных и ветеранов из разных регионов Украины.
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Заместитель Министра по делам ветеранов Руслана Величко-Трифонюк во время пресс-конференции по объявлению сборной сообщала, что по сравнению с прошлым годом в увеличена численность сборной с 25 до 35 человек.
Мы благодарны, что именно Украине предоставили эту возможность, потому что для наших ветеранов, для наших военнослужащих - это очень важно
Руководитель ветеранского отдела "Вернись живым" Тарас Ковалик отметил, что, по его мнению в этом году система отбора была, одной из самых объективных.
Мы хотим как можно лучше узнавать наших участников и давать эту информацию отборочной комиссии, чтобы она могла видеть совокупную картину человека
Добавим
Игры Непокоренных - это международное спортивное мероприятие для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболели при исполнении служебных обязанностей. Их цель - через спорт способствовать процессу восстановления и реабилитации ветеранов/ветеранок и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Для украинской команды нынешние Игры Непокоренных будут юбилейными, поскольку участие в этом международном сборная примет уже в пятый раз.
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