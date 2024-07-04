Объявлена Национальная сборная, которая будет представлять Украину на Играх Непокоренных 2025 в Канаде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Детали

Обнародованы имена 35 ветеранов, ветеранок и военнослужащих, которые будут представлять Украину на международных Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Полный перечень участников украинской сборной:

Андриенко Александр, капитан полиции, представляет Донецкую область.

Андрощук Александр, солдат ВСУ, представляет Киевскую область.

Бирко Анатолий, подполковник НГУ, представляет Хмельницкую область.

Бойчук Андрей, старший лейтенант ВСУ, представляет Ивано-Франковскую область.

Васильев Алексей, солдат ВСУ, представляет Одесскую область.

Василюк Алексей, младший сержант ВСУ, представляет Полтавскую область.

Гайдук Илья, младший сержант ВСУ, представляет Хмельницкую область.

Горб Алексей, младший сержант ВСУ, представляет Херсонскую область.

Гордиевич Сергей, старший солдат ВСУ, представляет Волынскую область.

Дикий Виктор, главный сержант НГУ, представляет Донецкую область.

Дудля Демьян, солдат НГУ, представляет Днепропетровскую область.

Кайстро Вячеслав, сержант ВСУ, представляет Днепропетровскую область.

Капканец Владислав, старший сержант ВСУ, представляет Днепропетровскую область.

Копелюк Константин, младший сержант ВСУ, представляет Волынскую область.

Коритнюк Павел, старший сержант ВСУ, представляет Ривненскую область.

Короленко Инна, младший сержант ВСУ, представляет Львовскую область.

Лавренюк Иван, солдат ВСУ, представляет Винницкую область.

Марченко Владимир, капитан ВСУ, представляет город Киев.

Милин Артур, солдат ВСУ, представляет город Киев.

Насада Андрей, старший солдат ВСУ, представляет Ивано-Франковскую область.

Одайник Валерий, капитан ВСУ, представляет Хмельницкую область.

Олейник Игорь, лейтенант ВСУ, представляет город Киев.

Омельчук Олег, капитан ВСУ, представляет Хмельницкую область.

Пилипенко Илья, матрос ВСУ, представляет Одесскую область.

Полтавец Роман, младший сержант ВСУ, представляет Харьковскую область.

Притула Алексей, старший солдат ВСУ, представляет Одесскую область.

Рябошапко Арсен, солдат ВСУ, представляет Кировоградскую область.

Сенченко Алла, солдат ВСУ, представляет Волынскую область.

Сергийчук Руслан, лейтенант полиции, представляет Днепропетровскую область.

Смольников Денис, сержант ВСУ, представляет Луганскую область.

Тарасенко Михаил, солдат ВСУ, представляет Харьковскую область.

Тюнин Алексей, солдат ВСУ, представляет город Киев.

Тюрин Евгений, старший сержант НГУ, представляет Львовскую область.

Храпко Сергей, старший солдат ВСУ, представляет город Киев.

Шаркий Ярослав, старший солдат ВСУ, представляет Полтавскую область.

Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 329 военных и ветеранов из разных регионов Украины.

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Заместитель Министра по делам ветеранов Руслана Величко-Трифонюк во время пресс-конференции по объявлению сборной сообщала, что по сравнению с прошлым годом в увеличена численность сборной с 25 до 35 человек.

Мы благодарны, что именно Украине предоставили эту возможность, потому что для наших ветеранов, для наших военнослужащих - это очень важно - сказала Трифонюк.

Руководитель ветеранского отдела "Вернись живым" Тарас Ковалик отметил, что, по его мнению в этом году система отбора была, одной из самых объективных.

Мы хотим как можно лучше узнавать наших участников и давать эту информацию отборочной комиссии, чтобы она могла видеть совокупную картину человека - сказал он.

Добавим

Игры Непокоренных - это международное спортивное мероприятие для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболели при исполнении служебных обязанностей. Их цель - через спорт способствовать процессу восстановления и реабилитации ветеранов/ветеранок и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Для украинской команды нынешние Игры Непокоренных будут юбилейными, поскольку участие в этом международном сборная примет уже в пятый раз.

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