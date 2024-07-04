Киев • УНН
На мужчину составили административный протокол за нецензурную брань в адрес ветерана с протезами в клинике в Одессе.
В Одессе правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины, который нецензурно высказался в сторону ветеринара из-за его протезов. Свою вину он признал и извинился перед врачом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Инцидент произошел 3 июля около 10 часов в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы.
Посетителя ветеринарной клиники возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному ближе. Разъяренный клиент нецензурно высказался в сторону ветеринара и покинул его кабинет.
Как сообщается, принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его проживания. Им оказался 38-летний горожанин.
Полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим.
Дополнение
Статья 173 Кодекса Украины предусматривает наказание правонарушителей за мелкое хулиганство.
Напомним
В Одессе посетитель ветеринарной клиники нецензурно обругал врача, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов.