"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО

Во время заседания Совета Украина-НАТО одним из главных вопросов будет обеспечение безопасности Украины и обсуждение дальнейшей военной помощи и поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет УНН.

Мы будем обсуждать основные вопросы. Один из которых - это, как удержать Украину, как разработать все, чтобы Украина дальше могла противостоять. И конечно, мы будем обсуждать также вопрос военной помощи для Украины

Рютте также обратил внимание на необходимость усиления оборонных расходов, отметив заявления президента США Дональда Трампа относительно ожиданий к европейским союзникам.

Вы сами слышали все, о чем говорил президент Трамп по поводу статьи 5 и также относительно ожидания к европейцам, то есть ожидание такое, что мы должны действительно тратить больше. И это должно быть намного больше и особенно того, что наблюдалось со времени 89-го года падения Берлинской стены. И, соответственно, это то, чем мы занимаемся сейчас в Европе. Все это связано с также угрозой из россии и наращиванием силы средств в Китае, в частности, что касается ядерного оружия и также Северной Кореи и Ирана