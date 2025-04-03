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"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО

Киев • УНН

 • 11319 просмотра

На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.

"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО

Во время заседания Совета Украина-НАТО одним из главных вопросов будет обеспечение безопасности Украины и обсуждение дальнейшей военной помощи и поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет УНН.

Мы будем обсуждать основные вопросы. Один из которых - это, как удержать Украину, как разработать все, чтобы Украина дальше могла противостоять. И конечно, мы будем обсуждать также вопрос военной помощи для Украины

- отметил Рютте.

Рютте также обратил внимание на необходимость усиления оборонных расходов, отметив заявления президента США Дональда Трампа относительно ожиданий к европейским союзникам.

Вы сами слышали все, о чем говорил президент Трамп по поводу статьи 5 и также относительно ожидания к европейцам, то есть ожидание такое, что мы должны действительно тратить больше. И это должно быть намного больше и особенно того, что наблюдалось со времени 89-го года падения Берлинской стены. И, соответственно, это то, чем мы занимаемся сейчас в Европе. Все это связано с также угрозой из россии и наращиванием силы средств в Китае, в частности, что касается ядерного оружия и также Северной Кореи и Ирана

- объяснил Рютте.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня страны НАТО собрались не для того, чтобы обсуждать экономические вопросы.

Мы все 32 страны члены НАТО собрались для того, чтобы обсуждать вопросы обороны и защиты от угрозы, которая идет из россии, потому что россия остается

- отметил генеральный секретарь НАТО.

Напомним

Ранее УНН писал, что Рютте заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО, Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью, последних военных событиях и потребностях ВСУ.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Андрей Сибига
Марк Рютте
NATO
Дональд Трамп
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