"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

Під час засідання Ради Україна-НАТО одним із головних питань буде забезпечення безпеки України та обговорення подальшої військової допомоги та підтримка України у боротьбі з російською агресією. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише УНН.

Ми будемо обговорювати основні питання. Одне з яких - це, як утримати Україну, як розробити все, щоб Україна далі могла протистояти. І звісно, ми будемо обговорювати також питання військової допомоги для України - зазначив Рютте.

Рютте також звернув увагу на необхідність посилення оборонних витрат, відзначивши заяви президента США Дональда Трампа щодо очікувань до європейських союзників.

Ви самі чули все, про що говорив президент Трамп з приводу статті 5 і також щодо очікування до європейців, тобто очікування таке, що ми маємо дійсно витрачати більше. І це має бути набагато більше і особливо того, що спостерігалося з часу 89-го року падіння Берлінської стіни. І, відповідно, це те, чим ми займаємося зараз в Європі. Все це пов'язано з також загрозою з росії і нарощуванням сили засобів в Китаї, зокрема, що стосується ядерної зброї і також Північної Кореї і Ірану - пояснив Рютте.

Крім того, він наголосив, що сьогодні країни НАТО зібрались не для того, щоб обговорювати економічні питання.

Ми всі 32 країни члени НАТО зібрались для того, щоб обговорювати питання оборони і захисту від загрози, яка йде з росії, тому що росія залишається - зазначив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Рютте заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО, Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію, останні військові події та потреби ЗСУ.