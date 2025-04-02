Сибіга поінформує НАТО про ситуацію в Україні: Рютте розповів про що говоритимуть в Брюсселі

Під час засідання Ради Україна-НАТО, що відбудеться 3-4 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію в Україні, останні військові події та потреби Збройних сил. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Ми завтра ввечері зустрінемося в форматі Ради Україна-НАТО, ми почуємо міністра Андрія Сибіги: він поінформує нас про поточну ситуацію в Україні, а також про свої погляди на процес досягнення справедливого та тривалого миру