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Сибіга поінформує НАТО про ситуацію в Україні: Рютте розповів про що говоритимуть в Брюсселі

Київ • УНН

 • 21971 перегляди

На засіданні Ради Україна-НАТО, Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію, останні військові події та потреби ЗСУ. Також відбудеться зустріч міністра з 14 міністрами країн НАТО.

Сибіга поінформує НАТО про ситуацію в Україні: Рютте розповів про що говоритимуть в Брюсселі

Під час засідання Ради Україна-НАТО, що відбудеться 3-4 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію в Україні, останні військові події та потреби Збройних сил. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте  на пресконференції в Брюсселі, передає УНН.

Ми завтра ввечері зустрінемося в форматі Ради Україна-НАТО, ми почуємо міністра Андрія Сибіги: він поінформує нас про поточну ситуацію в Україні, а також про свої погляди на процес досягнення справедливого та тривалого миру

зазнав ви Рютте.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться щонайменше з 14 міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі найближчими днями. 

Аліна Волянська

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