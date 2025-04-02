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Сибига проинформирует НАТО о ситуации в Украине: Рютте рассказал, о чем будут говорить в Брюсселе

Киев • УНН

 • 21974 просмотра

На заседании Совета Украина-НАТО, Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью, последних военных событиях и потребностях ВСУ. Также состоится встреча министра с 14 министрами стран НАТО.

Сибига проинформирует НАТО о ситуации в Украине: Рютте рассказал, о чем будут говорить в Брюсселе

Во время заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 3-4 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью в Украине, последних военных событиях и потребностях Вооруженных сил. Об этом отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте  на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Мы завтра вечером встретимся в формате Совета Украина-НАТО, мы услышим министра Андрея Сибиги: он проинформирует нас о текущей ситуации в Украине, а также о своих взглядах на процесс достижения справедливого и длительного мира

заметил Рютте.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится как минимум с 14 министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в ближайшие дни. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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