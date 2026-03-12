$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
09:02 • 7644 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 20200 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 31730 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 49054 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 49716 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40401 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 43918 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37166 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39808 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35336 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Обстрелы обесточили часть двух областей, графики отключений вечером по всей стране - Минэнерго

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Из-за атак на инфраструктуру Запорожская и Харьковская области частично без света. Графики отключений будут действовать во всех регионах с 17:00 до 23:00.

Обстрелы обесточили часть двух областей, графики отключений вечером по всей стране - Минэнерго

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в двух областях, графики отключений будут сегодня с 17:00 до 23:00 "во всех регионах Украины", сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня, с 17:00 до 23:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности

- сообщили в Минэнерго.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль10.03.26, 20:03 • 5442 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
