Обстрелы обесточили часть двух областей, графики отключений вечером по всей стране - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак на инфраструктуру Запорожская и Харьковская области частично без света. Графики отключений будут действовать во всех регионах с 17:00 до 23:00.
Вражеские атаки оставили без света часть жителей в двух областях, графики отключений будут сегодня с 17:00 до 23:00 "во всех регионах Украины", сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Сегодня, с 17:00 до 23:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности
Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
