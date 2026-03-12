Обстрелы обесточили часть двух областей, графики отключений вечером по всей стране - Минэнерго

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в двух областях, графики отключений будут сегодня с 17:00 до 23:00 "во всех регионах Украины", сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня, с 17:00 до 23:00, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности - сообщили в Минэнерго.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

