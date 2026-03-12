Обстріли знеструмили частину двох областей, графіки відключень ввечері по всій країні - Міненерго

Ворожі атаки залишили без світла частину жителів у двох областях, графіки відключень будуть сьогодні з 17:00 до 23:00 "у всіх регіонах України", повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

"Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 17:00 до 23:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості - повідомили у Міненерго.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль