Обстрел рф Киева 23 декабря: в больнице скончалась 48-летняя женщина
Киев • УНН
48-летняя женщина, пострадавшая от российского обстрела Киева 23 декабря 2025 года, скончалась от полученных травм. Она получила осколочные ранения головы во время атаки беспилотников в Святошинском районе.
В Киеве скончалась 48-летняя женщина, пострадавшая в результате российского обстрела столицы 23 декабря 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
В результате атаки беспилотников в Святошинском районе Киева женщина получила осколочные ранения головы и была доставлена в тяжелом состоянии в больницу. Но из-за полученных травм она скончалась.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения военными рф законов и обычаев войны, повлекших гибель человека, проводится по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины
Напомним
Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
В Киеве зафиксировано падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе. Сначала было известно о двух пострадавших, но впоследствии количество возросло до 5 человек, среди которых 16-летняя девушка.
48-летняя женщина была госпитализирована с осколочными ранениями, но спасти ее не удалось.