Обстрел рф Киева 23 декабря: в больнице скончалась 48-летняя женщина

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 11598 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 13650 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 16718 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 13810 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 13312 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12176 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45752 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 63569 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31897 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51471 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.2м/с
66%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 13816 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 12654 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 13066 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11607 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 13386 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 11598 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45752 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 33437 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 63569 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Днепропетровская область
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 6266 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11732 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 13188 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19227 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30693 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Обстрел рф Киева 23 декабря: в больнице скончалась 48-летняя женщина

Киев • УНН

 • 20 просмотра

48-летняя женщина, пострадавшая от российского обстрела Киева 23 декабря 2025 года, скончалась от полученных травм. Она получила осколочные ранения головы во время атаки беспилотников в Святошинском районе.

Обстрел рф Киева 23 декабря: в больнице скончалась 48-летняя женщина
Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве скончалась 48-летняя женщина, пострадавшая в результате российского обстрела столицы 23 декабря 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

В результате атаки беспилотников в Святошинском районе Киева женщина получила осколочные ранения головы и была доставлена в тяжелом состоянии в больницу. Но из-за полученных травм она скончалась.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения военными рф законов и обычаев войны, повлекших гибель человека, проводится по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении.

Напомним

Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве зафиксировано падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе. Сначала было известно о двух пострадавших, но впоследствии количество возросло до 5 человек, среди которых 16-летняя девушка.

48-летняя женщина была госпитализирована с осколочными ранениями, но спасти ее не удалось.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Графики отключений электроэнергии
Война в Украине
Отключение света
Украина
Киев