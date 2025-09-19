Обманули более 4,5 тысячи граждан Европы и Центральной Азии: в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр
Киев • УНН
В Украине разоблачена международная преступная организация, которая под видом "юридической помощи" обманула более 4,5 тысячи граждан Европы и Центральной Азии. Причиненный ущерб превышает 186 млн грн, девяти участникам сообщено о подозрении.
Разоблачены и уведомлены о подозрении участники преступной организации, которая под видом оказания "юридической помощи" присваивала средства иностранных граждан. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым "chargeback" — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.
Используя методы социальной инженерии, они присылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги". Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной "платеж".
Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, обучавших агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.
Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
В Украине разоблачена масштабная сеть мошеннических колл-центров: десятки обысков в разных регионах24.07.25, 17:28 • 11747 просмотров