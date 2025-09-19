Ошукали понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії: в Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр
Київ • УНН
В Україні викрито міжнародну злочинну організацію, яка під виглядом "юридичної допомоги" ошукала понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії. Завдані збитки перевищують 186 млн грн, дев'ятьом учасникам повідомлено про підозру.
Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим "chargeback" - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.
Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж
Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.
Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.
У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.
Дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
