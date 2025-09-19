Ошукали понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії: в Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим "chargeback" - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж