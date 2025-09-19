$41.250.05
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 16525 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 19493 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 30411 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 36949 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 60454 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 41830 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 50567 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 71845 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29142 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
06:26 • 30438 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:39 • 71858 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 07:58 • 51214 перегляди
Ошукали понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії: в Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Київ • УНН

 • 38 перегляди

В Україні викрито міжнародну злочинну організацію, яка під виглядом "юридичної допомоги" ошукала понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії. Завдані збитки перевищують 186 млн грн, дев'ятьом учасникам повідомлено про підозру.

Ошукали понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії: в Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим "chargeback" - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж

- йдеться у повідомленні.

Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.

Дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

В Україні викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів: десятки обшуків у різних регіонах24.07.25, 17:28 • 11741 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Таджикистан
Генеральний прокурор (Україна)
Киргизстан
Узбекистан
Україна
Казахстан
Київ