«Обеспокоенности недостаточно»: Сибига призвал партнеров перейти от солидарности к действиям против россии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить давление на россию и перейти от заявлений о поддержке к конкретным шагам. Об этом глава МИД написал в соцсети X, пишет УНН.

Сибига поблагодарил союзников за предупреждение о возможном массированном ударе по Украине и рекомендации для своих граждан, однако подчеркнул, что главное предупреждение должно быть адресовано кремлю.

Ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в москве – российским режимом

Посольство США в Украине предупредило об угрозе "потенциально значительной воздушной атаки"

По словам главы МИД, у партнеров достаточно рычагов влияния, чтобы заставить россию почувствовать последствия продолжения войны.

Обеспокоенности и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас