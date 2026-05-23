«Обеспокоенности недостаточно»: Сибига призвал партнеров перейти от солидарности к действиям против россии
Киев • УНН
Сибига призвал партнеров перейти от заявлений к конкретным действиям против россии. Он подчеркнул, что главное предупреждение должен услышать именно кремлевский режим.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить давление на россию и перейти от заявлений о поддержке к конкретным шагам. Об этом глава МИД написал в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Сибига поблагодарил союзников за предупреждение о возможном массированном ударе по Украине и рекомендации для своих граждан, однако подчеркнул, что главное предупреждение должно быть адресовано кремлю.
Ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в москве – российским режимом
По словам главы МИД, у партнеров достаточно рычагов влияния, чтобы заставить россию почувствовать последствия продолжения войны.
Обеспокоенности и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас
Он добавил, что именно решительные шаги международного сообщества станут "лучшим способом выразить солидарность с украинским народом".
