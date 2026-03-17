Nvidia прогнозирует доход в 1 триллион долларов от чипов ИИ к 2027 году

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг объявил о стремительном росте спроса на инфраструктуру ИИ. Компания представила новый процессор Vera для вычислений.

Nvidia прогнозирует доход в 1 триллион долларов от чипов ИИ к 2027 году
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Американская технологическая компания Nvidia заявила, что потенциальный доход от ее чипов искусственного интеллекта может достичь как минимум 1 триллиона долларов к 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Дженсен Хуанг во время ежегодной конференции разработчиков GTC в Сан-Хосе, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Хуанга, спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта продолжает стремительно расти.

Наступил переломный момент в логике. И спрос продолжает расти

– заявил он.

Новые чипы и ставка на вычисления логического вывода

На конференции Nvidia представила новый центральный процессор Vera и систему искусственного интеллекта, построенную на технологии стартапа Groq. Ранее компания лицензировала эту технологию за 17 миллиардов долларов.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters 
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters 

Эти решения направлены на развитие так называемых вычислений логического вывода – процесса, когда система искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы в реальном времени. В этом сегменте Nvidia сталкивается с большей конкуренцией со стороны центральных процессоров и специализированных чипов от компаний вроде Google.

Спрос на инфраструктуру ИИ продолжает расти

По оценкам Nvidia, рынок чипов для искусственного интеллекта быстро расширяется, поскольку такие компании, как OpenAI, Anthropic и Meta, переходят от обучения моделей к их массовому использованию сотнями миллионов пользователей.

Мы продаем много автономных процессоров. Это уже точно будет для нас многомиллиардным бизнесом

– сказал Хуанг.

Аналитики отмечают, что новый прогноз Nvidia демонстрирует устойчивый спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта, несмотря на сомнения инвесторов относительно темпов дальнейшего роста отрасли.

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
OpenAI
Bloomberg L.P.
Google