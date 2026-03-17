Nvidia прогнозирует доход в 1 триллион долларов от чипов ИИ к 2027 году

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Американская технологическая компания Nvidia заявила, что потенциальный доход от ее чипов искусственного интеллекта может достичь как минимум 1 триллиона долларов к 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Дженсен Хуанг во время ежегодной конференции разработчиков GTC в Сан-Хосе, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Хуанга, спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта продолжает стремительно расти.

Наступил переломный момент в логике. И спрос продолжает расти – заявил он.

Новые чипы и ставка на вычисления логического вывода

На конференции Nvidia представила новый центральный процессор Vera и систему искусственного интеллекта, построенную на технологии стартапа Groq. Ранее компания лицензировала эту технологию за 17 миллиардов долларов.

Эти решения направлены на развитие так называемых вычислений логического вывода – процесса, когда система искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы в реальном времени. В этом сегменте Nvidia сталкивается с большей конкуренцией со стороны центральных процессоров и специализированных чипов от компаний вроде Google.

Спрос на инфраструктуру ИИ продолжает расти

По оценкам Nvidia, рынок чипов для искусственного интеллекта быстро расширяется, поскольку такие компании, как OpenAI, Anthropic и Meta, переходят от обучения моделей к их массовому использованию сотнями миллионов пользователей.

Мы продаем много автономных процессоров. Это уже точно будет для нас многомиллиардным бизнесом – сказал Хуанг.

Аналитики отмечают, что новый прогноз Nvidia демонстрирует устойчивый спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта, несмотря на сомнения инвесторов относительно темпов дальнейшего роста отрасли.

