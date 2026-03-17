$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
General Atomics MQ-9 Reaper

Nvidia прогнозує дохід у 1 трильйон доларів від чіпів ШІ до 2027 року

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив про стрімке зростання попиту на інфраструктуру ШІ. Компанія представила новий процесор Vera для обчислень.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Американська технологічна компанія Nvidia заявила, що потенційний дохід від її чіпів штучного інтелекту може сягнути щонайменше 1 трильйона доларів до 2027 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Дженсен Хуанг під час щорічної конференції розробників GTC у Сан-Хосе, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Хуанга, попит на інфраструктуру штучного інтелекту продовжує стрімко зростати.

Настав переломний момент у логіці. І попит продовжує зростати

– заявив він.

Нові чіпи та ставка на обчислення логічного висновку

На конференції Nvidia представила новий центральний процесор Vera та систему штучного інтелекту, побудовану на технології стартапу Groq. Раніше компанія ліцензувала цю технологію за 17 мільярдів доларів.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters 

Ці рішення спрямовані на розвиток так званих обчислень логічного висновку – процесу, коли система штучного інтелекту обробляє запити користувачів і генерує відповіді в реальному часі. У цьому сегменті Nvidia стикається з більшою конкуренцією з боку центральних процесорів та спеціалізованих чіпів від компаній на кшталт Google.

Попит на інфраструктуру ШІ продовжує зростати

За оцінками Nvidia, ринок чіпів для штучного інтелекту швидко розширюється, оскільки такі компанії, як OpenAI, Anthropic і Meta, переходять від навчання моделей до їх масового використання сотнями мільйонів користувачів.

Ми продаємо багато автономних процесорів. Це вже точно буде для нас багатомільярдним бізнесом

– сказав Хуанг.

Аналітики зазначають, що новий прогноз Nvidia демонструє стійкий попит на інфраструктуру штучного інтелекту, попри сумніви інвесторів щодо темпів подальшого зростання галузі.

Степан Гафтко

ЕкономікаТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
OpenAI
Bloomberg
Google