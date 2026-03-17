Nvidia прогнозує дохід у 1 трильйон доларів від чіпів ШІ до 2027 року

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Американська технологічна компанія Nvidia заявила, що потенційний дохід від її чіпів штучного інтелекту може сягнути щонайменше 1 трильйона доларів до 2027 року. Про це повідомив генеральний директор компанії Дженсен Хуанг під час щорічної конференції розробників GTC у Сан-Хосе, передає Bloomberg, пише УНН.

За словами Хуанга, попит на інфраструктуру штучного інтелекту продовжує стрімко зростати.

Настав переломний момент у логіці. І попит продовжує зростати – заявив він.

Нові чіпи та ставка на обчислення логічного висновку

На конференції Nvidia представила новий центральний процесор Vera та систему штучного інтелекту, побудовану на технології стартапу Groq. Раніше компанія ліцензувала цю технологію за 17 мільярдів доларів.

Ці рішення спрямовані на розвиток так званих обчислень логічного висновку – процесу, коли система штучного інтелекту обробляє запити користувачів і генерує відповіді в реальному часі. У цьому сегменті Nvidia стикається з більшою конкуренцією з боку центральних процесорів та спеціалізованих чіпів від компаній на кшталт Google.

Попит на інфраструктуру ШІ продовжує зростати

За оцінками Nvidia, ринок чіпів для штучного інтелекту швидко розширюється, оскільки такі компанії, як OpenAI, Anthropic і Meta, переходять від навчання моделей до їх масового використання сотнями мільйонів користувачів.

Ми продаємо багато автономних процесорів. Це вже точно буде для нас багатомільярдним бізнесом – сказав Хуанг.

Аналітики зазначають, що новий прогноз Nvidia демонструє стійкий попит на інфраструктуру штучного інтелекту, попри сумніви інвесторів щодо темпів подальшого зростання галузі.

СЕО Nvidia натякнув на припинення інвестицій в OpenAI та Anthropic через їхній вихід на біржу