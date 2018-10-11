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НП под Ичней: на арсенале наблюдаются одиночные взрывы

НП под Ичней: на арсенале наблюдаются одиночные взрывы

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Пожар на технической территории 6-го арсенала возле города Ичня Черниговской области ликвидировали, наблюдаются одиночные взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и прессы Минобороны полковника Алексея Чернобая, передает УНН.

"По состоянию на 10:30 11 октября пожар на технической территории ликвидированы, наблюдаются одиночные взрывы низкой интенсивности на двух площадках, где происходят тления. Значительно уменьшилось задымление", – говорится в сообщении.

На технической территории арсенала работает 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения, два пожарных самолета АН-32П от ГСЧС и 9 пожарных машин. Кроме того, организована работа аэроразведки Вооруженных сил Украины для координации сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий ЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 12:00 два пожарных самолета совершили 11 сбросов воды, а именно 88 тонн. Всего с начала работ осуществлено 32 сброса воды – 256 тонн воды.

Психологи за минувшие сутки оказали психологическую помощь 350 лицам. С начала работ – 850 лицам.

"В 9 пунктах приема размещены 564 человека (из них 26 детей) эвакуированных граждан и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская и психологическая помощь, население обеспечиваются горячим питанием", – добавили спасатели.

Напомним, в связи с перепадом температуры на технической территории 6-го арсенала под Ичней сегодня ночью наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление.

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.

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