Вибухи на Чернігівщині: евакуювали вже понад 12,5 тис. людей

"Станом на 16 годину, завдяки своєчасному оповіщенню населення та оперативному залученню 35 автобусів вдалося у найкоротший термін евакуювати понад 12 тис. 500 осіб з м. Ічня та 30 прилеглих населених пунктів, що знаходяться у 16-ти кілометровій зоні", – йдеться в повідомленні.

З центральної районної лікарні евакуювали 163 хворих до лікувальних закладів смт Парафіївка. Для прийому евакуйованих підготовлено 18 прийомних пунктів у приміщеннях шкіл, будинків культури та інших закладів Ічнянського (10 пунктів), Прилуцького (4 пункти), Бахмацького (2 пункти), Ніжинського (1 пункт) районів та м. Прилуки (1 пункт).

"В 11 евакуаційних пунктах розміщено 2 тис. 277 осіб, із них 256 дітей. У пунктах прийому організовано харчування евакуйованого населення, надається медична та психологічна допомога", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.