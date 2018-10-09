Вибухи на Чернігівщині: евакуювали вже понад 12,5 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 16:00 із зони ураження від надзвичайної ситуації на території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області евакуювакли понад 12,5 тисяч людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Чернігівській області.
"Станом на 16 годину, завдяки своєчасному оповіщенню населення та оперативному залученню 35 автобусів вдалося у найкоротший термін евакуювати понад 12 тис. 500 осіб з м. Ічня та 30 прилеглих населених пунктів, що знаходяться у 16-ти кілометровій зоні", – йдеться в повідомленні.
З центральної районної лікарні евакуювали 163 хворих до лікувальних закладів смт Парафіївка. Для прийому евакуйованих підготовлено 18 прийомних пунктів у приміщеннях шкіл, будинків культури та інших закладів Ічнянського (10 пунктів), Прилуцького (4 пункти), Бахмацького (2 пункти), Ніжинського (1 пункт) районів та м. Прилуки (1 пункт).
"В 11 евакуаційних пунктах розміщено 2 тис. 277 осіб, із них 256 дітей. У пунктах прийому організовано харчування евакуйованого населення, надається медична та психологічна допомога", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.