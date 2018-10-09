Взрывы на Черниговской области: эвакуировали уже более 12,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на 16:00 из зоны поражения от чрезвычайной ситуации на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области евакуюваклы более 12,5 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черниговской области.
"По состоянию на 16 часов, благодаря своевременному оповещению населения и оперативном привлечению 35 автобусов удалось в кратчайшие сроки эвакуировать более 12 тыс. 500 человек из г. Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, находящихся в 16-километровой зоне", – говорится в сообщении .
С центральной районной больницы эвакуировали 163 больных в лечебные учреждения г. Парафиевка. Для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и. Прилуки (1 пункт).
"В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь", – отметили в ГСЧС.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.