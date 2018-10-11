НС під Ічнею: на арсеналі спостерігаються поодинокі вибухи

"Станом на 10:30 11 жовтня пожежу на технічній території ліквідовано, спостерігаються поодинокі вибухи низької інтенсивності на двох майданчиках, де відбуваються тління. Значно зменшилося задимлення", – йдеться в повідомленні.

На технічній території арсеналу працює 9 пожежних танків ГПМ-54, 3 інженерні машини розгородження, два пожежні літаки АН-32П від ДСНС та 9 пожежних машин. Крім того, організовано роботу аеророзвідки Збройних сил України для координації сил і засобів, залучених до ліквідації наслідків НС.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, станом на 12 годину два пожежні літаки здійснили 11 скидів води, а саме 88 тонн. Усього з початку робіт здійснено 32 скиди води – 256 тонн води.

Психологи за минулу добу надали психологічну допомогу 350 особам. З початку робіт – 850 особам.

"У 9 пунктах прийому розміщено 564 особи (з них 26 дітей) евакуйованих громадян та організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечуються гарячим харчуванням", – додали рятувальники.

Нагадаємо, у зв’язку з перепадом температури на технічній території 6-го арсеналу під Ічнею сьогодні вночі спостерігалося збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де відбувалося тління.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.