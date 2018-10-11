НС під Ічнею: на арсеналі спостерігаються поодинокі вибухи

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52922 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 97524 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136956 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114168 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106599 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112886 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137235 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74978 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83444 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175472 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
79 %
750 мм
Похмуро, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

Вівторок в Україні буде неоднорідним: яку погоду слід очікувати українцям завтра

24 березня, 12:17 • 25111 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39776 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32062 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24152 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 29948 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136946 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137230 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175469 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514887 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3745 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23526 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24152 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32062 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58584 перегляди
Актуальне
НС під Ічнею: на арсеналі спостерігаються поодинокі вибухи

НС під Ічнею: на арсеналі спостерігаються поодинокі вибухи

Київ • УНН

 • 9402 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Пожежу на технічній території 6-го арсеналу біля міста Ічня Чернігівської області ліквідували, спостерігаються поодинокі вибухи. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на начальника Управління комунікацій та преси Міноборони полковника Олексія Чернобая, передає УНН.

"Станом на 10:30 11 жовтня пожежу на технічній території ліквідовано, спостерігаються поодинокі вибухи низької інтенсивності на двох майданчиках, де відбуваються тління. Значно зменшилося задимлення", – йдеться в повідомленні.

На технічній території арсеналу працює 9 пожежних танків ГПМ-54, 3 інженерні машини розгородження, два пожежні літаки АН-32П від ДСНС та 9 пожежних машин. Крім того, організовано роботу аеророзвідки Збройних сил України для координації сил і засобів, залучених до ліквідації наслідків НС.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, станом на 12 годину два пожежні літаки здійснили 11 скидів води, а саме 88 тонн. Усього з початку робіт здійснено 32 скиди води – 256 тонн води.

Психологи за минулу добу надали психологічну допомогу 350 особам. З початку робіт – 850 особам.

"У 9 пунктах прийому розміщено 564 особи (з них 26 дітей) евакуйованих громадян та організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечуються гарячим харчуванням", – додали рятувальники.

Нагадаємо, у зв’язку з перепадом температури на технічній території 6-го арсеналу під Ічнею сьогодні вночі спостерігалося збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де відбувалося тління.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26