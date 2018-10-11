Вибухи на складах в Ічні: спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів

До гасіння залучено 2 ІМР та 3 пожежних танки ЗСУ. Для заправки водою пожежних танків залучено 12 автоцистерн ДСНС.

В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю близько 1 тис. осіб та 216 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 260 осіб, 75 од. техніки та 2 літаки АН-32П.

Для координації залучених сил і засобів, надання допомоги населенню розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту. О 8 ранку Генеральний штаб ЗСУ заявив про відсутність постраждалих і поранених унаслідок вибухів на складі боєприпасів поблизу селища Дружба Чернігівської області.

Ввечері 10 жовтня Міністерство оборони виступило із твердженням, що пожежу на території 6-го Арсеналу ЗСУ, який розташований поблизу міста Ічня Чернігівської області, ліквідовано в повному обсязі.