Вибухи на складах в Ічні: спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на 7 годину 11 жовтня на території військового складу поблизу м. Ічня Чернігівської області продовжується гасіння пожежі, інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано, передає УНН із посиланням на сайт ДСНС України.

До гасіння залучено 2 ІМР та 3 пожежних танки ЗСУ. Для заправки водою пожежних танків залучено 12 автоцистерн ДСНС.

В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю близько 1 тис. осіб та 216 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 260 осіб, 75 од. техніки та 2 літаки АН-32П.

Для координації залучених сил і засобів, надання допомоги населенню розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту. О 8 ранку Генеральний штаб ЗСУ заявив про відсутність постраждалих і поранених унаслідок вибухів на складі боєприпасів поблизу селища Дружба Чернігівської області.

Ввечері 10 жовтня Міністерство оборони виступило із твердженням, що пожежу на території 6-го Арсеналу ЗСУ, який розташований поблизу міста Ічня Чернігівської області, ліквідовано в повному обсязі.

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