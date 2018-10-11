Взрывы на складах в Ичне: наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 64779 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125011 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139983 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130205 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178212 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118285 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141791 просмотра

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Взрывы на складах в Ичне: наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов

Взрывы на складах в Ичне: наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 7 час 11 октября на территории военного склада вблизи г. Ичня Черниговской области продолжается тушение пожара, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на сайт ДСНС Украины.

К тушению привлечены 2 ИМР и 3 пожарных танка ВСУ. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ДСНС.

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 1 тыс. Человек и 216 ед. техники, в том числе от ДСНС — 260 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.

Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ДСНС Украины.

Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. В 8 утра Генеральный штаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших и раненых в результате взрывов на складе боеприпасов близ поселка Дружба Черниговской области.

Вечером 10 октября Министерство обороны выступило с утверждением, что пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ, который расположен вблизи города Ичня Черниговской области, ликвидировано в полном объеме.

Украинские Национальные Новости

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