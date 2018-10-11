Взрывы на складах в Ичне: наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на 7 час 11 октября на территории военного склада вблизи г. Ичня Черниговской области продолжается тушение пожара, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на сайт ДСНС Украины.
К тушению привлечены 2 ИМР и 3 пожарных танка ВСУ. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ДСНС.
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 1 тыс. Человек и 216 ед. техники, в том числе от ДСНС — 260 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.
Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ДСНС Украины.
Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. В 8 утра Генеральный штаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших и раненых в результате взрывов на складе боеприпасов близ поселка Дружба Черниговской области.
Вечером 10 октября Министерство обороны выступило с утверждением, что пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ, который расположен вблизи города Ичня Черниговской области, ликвидировано в полном объеме.