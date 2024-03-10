Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Победительницей 71-го конкурса красоты "Мисс мира" стала 24-летняя Кристина Пишкова из Чехии, сообщается на сайте конкурса, передает УНН.

Детали

Пышкова родилась в небольшом городе Тршинцы, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытых школах английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании. Пышкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий.

В 2022-м она получила титул "Мисс Чехия", что позволило ей попасть на этот конкурс.

Я невероятно счастлива. Мне очень хочется ехать на Мисс Мира, потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой говорила она после победы на национальном конкурсе.

В этом году "Мисс мира" состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и поэтому Пишкова получила титул за 2023 год.

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