Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Киев • УНН
Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.
Победительницей 71-го конкурса красоты "Мисс мира" стала 24-летняя Кристина Пишкова из Чехии, сообщается на сайте конкурса, передает УНН.
Детали
Пышкова родилась в небольшом городе Тршинцы, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытых школах английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании. Пышкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий.
В 2022-м она получила титул "Мисс Чехия", что позволило ей попасть на этот конкурс.
Я невероятно счастлива. Мне очень хочется ехать на Мисс Мира, потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой
В этом году "Мисс мира" состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и поэтому Пишкова получила титул за 2023 год.
Эффектное черное платье с желто-голубым сердцем: еще один яркий образ украинки на конкурсе Мисс Вселенная13 января 2023, 15:42 • 1029395 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы
В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства
В России загорелся газопровод
Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции
Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке 6 млрд евро для Бундестага
Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон
Байден подписал законопроект для избежания шатдауна
Популярные
Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину
Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы
Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.
В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства
Полиция задержала 16 антиправительственных протестующих в Тель-Авиве после того, как сотни демонстрантов нарушили общественный порядок, заблокировали дороги и вступили в столкновения с полицией во время несанкционированного марша после митинга.
В России загорелся газопровод
Масштабный пожар вспыхнул на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе России около полуночи, дым был виден за несколько километров.
Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции
Цифровая Мэрилин Монро, созданная с помощью искусственного интеллекта, дебютировала на технологической конференции South by Southwest через 60 лет после своей смерти, выражая эмоции и разговаривая знакомым придыхательным голосом.
Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке 6 млрд евро для Бундестага
Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает о потенциальном дефиците бюджета Бундесвера на 2025 год в размере 6 миллиардов евро, что ставит под угрозу способность Германии выполнить установленный НАТО целевой показатель оборонных расходов в 2% ВВП.
Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон
Байден объявил о планах построить временный плавучий док на побережье Газы в течение 60 дней, чтобы ускорить операции по оказанию гуманитарной помощи на фоне продолжающейся израильской военной кампании и неизбежного голода в регионе.
Байден подписал законопроект для избежания шатдауна
Байден подписал закон о финансировании федеральных агентств до 2024 финансового года, избежав закрытия правительства и обеспечив финансирование в размере 460 миллиардов долларов.