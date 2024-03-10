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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Новою володаркою титулу «Міс світу» стала представниця Чехії

Київ • УНН

 • 68673 перегляди

Крістіна Піскова, 24-річна студентка і модель з Чехії, перемогла на 71-му конкурсі краси "Міс Світу" у 2023 році.

Новою володаркою титулу «Міс світу» стала представниця Чехії

Переможницею 71-го конкурсу краси "Міс світу" стала 24-річчя Христина Пішкова з Чехії, повідомляється на сайті конкурсу, передає УНН.

Деталі

Пишкова народилася в невеликому місті Тршинці, мешкає в Празі. Вона студентка, здобуває освіту в галузі права та ділового адміністрування в Карловому університеті та в Інсбруку в Австрії. Також працює модель. Крім того, дівчина займається волонтерством: наприклад, вона брала участь у відкритих школах англійської мови для дітей із малозабезпечених верств населення в Танзанії. Пишкова знає чотири мови: англійську, німецьку, польську, словацьку.

2022-го вона здобула титул "Міс Чехія", що дозволило їй потрапити на цей конкурс.

Я неймовірно щаслива. Мені дуже хочеться їхати на Міс Світу, тому що я думаю, що конкурс підходить мені найбільший. Тому я почуваюся щасливою

говорила вона після перемоги на національному конкурсі.

Цього року "Міс світу" відбувся в індійському Мумбаї, він мав пройти ще в грудні минулого року, але був перенесений, і тому Пішкова здобула титул за 2023 рік.

Ефектна чорна сукня з жовто-блакитним серцем: ще один яскравий образ українки на конкурсі Міс Всесвіт13.01.23, 17:42 • 1029569 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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