Новый пункт пропуска на границе с Венгрией: Украина ожидает решения Будапешта
Киев • УНН
Украина хочет открыть новый пограничный переход с Венгрией, чтобы обеспечить альтернативный маршрут для экспорта в условиях блокады на границе с Польшей.
Украина работает над открытием нового пункта пропуска с Венгрией, как альтернативного варианта в условиях польской блокады. Сейчас Киев ожидает одобрения соответствующих изменений венгерскими коллегами. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
Детали
По инициативе Министерства восстановления было одобрено открытие нового пункта пропуска для пассажирского транспорта с Венгрией - "Великая Паладь - Надьгодош" и запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка - Берегшурань".
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В ведомстве объяснили, что "Большая Паладь" будет работать для легковых автомобилей. Ключевая цель запуска этого пункта пропуска - уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, которые пересекает транспорт с грузом.
Пункт пропуска "Лужанка" сейчас работает для легковых автомобилей. Благодаря изменениям в Соглашение его впоследствии смогут пересекать и пустые грузовики весом более 7,5 тонн. Следующим шагом для реализации этих решений является одобрение соответствующих изменений венгерскими коллегами. Сейчас сторонами проводится соответствующая работа для получения согласований. Наша задача - обеспечить постоянные и ритмичные экспортно-импортные перевозки
Дополнение
В Мининфраструктуры рассказали, что через Венгрию приходится около 10% грузопотока из Украины, ввиду недостаточной пропускной способности украинско-венгерской границы.
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Сейчас с Венгрией работает 5 пунктов пропуска, из них для грузовиков только один - "Чоп - Захонь". За сутки его на выезд из Украины может пересекать около 250 грузовиков.
Напомним
Кабинет министров Украины решил открыть новый пункт пропуска на границе с Венгрией под названием "Великая Паладь-Надьгодош" и расширить работу существующего пункта пропуска с целью увеличения пропускной способности границы и торговли.
Новый пункт пропуска на границе с Венгрией: Украина ожидает решения Будапешта
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