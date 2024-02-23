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Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: Україна очікує на рішення Будапешта

Київ • УНН

 • 22477 перегляди

Україна хоче відкрити новий прикордонний перехід з Угорщиною, щоб забезпечити альтернативний маршрут для експорту в умовах блокади на кордоні з Польщею.

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: Україна очікує на рішення Будапешта

Україна працює над відкриттям нового пункту пропуску з Угорщиною, як альтернативного варіанту в умовах польської блокади. Наразі Київ очікує схвалення відповідних змін угорськими колегами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

Деталі 

За ініціативи Міністерства відновлення було схвалено відкриття нового пункту пропуску для пасажирського транспорту з Угорщиною – "Велика Паладь – Надьгодош" та запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань".

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У відомстві пояснили, що "Велика Паладь" працюватиме для легкових автомобілів. Ключова мета запуску цього пункту пропуску – зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

Пункт пропуску "Лужанка" наразі працює для легкових автомобілів. Завдяки змінам до Угоди його згодом зможуть перетинати і порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Наступним кроком для реалізації цих рішень є схвалення відповідних змін угорськими колегами. Наразі сторонами проводиться відповідна робота для отримання погоджень. Наша задача – забезпечити сталі і ритмічні експортно-імпортні перевезення

- прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Доповнення

У Мінінфраструктури розповіли, що через Угорщину припадає близько 10% вантажопотоку з України, зважаючи на недостатню пропускну здатність українсько-угорського кордону.

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Наразі з Угорщиною працює 5 пунктів пропуску, з них для вантажівок лише один – "Чоп – Захонь". За добу його на виїзд з України може перетинати близько 250 вантажівок.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вирішив відкрити новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною під назвою "Велика Паладь-Надьгодош" та розширити роботу існуючого пункту пропуску з метою збільшення пропускної спроможності кордону та торгівлі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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