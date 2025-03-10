Новые сбои в работе X: украинцы снова жалуются на проблемы с платформой
Киев • УНН
Пользователи соцсети X в Украине сообщают о новых технических проблемах с платформой. Наибольшее количество сбоев фиксируется в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, из них 53% - проблемы с сайтом.
В Украине пользователи соцсети Х снова жалуются на работу платформы, пишет УНН со ссылкой на Downdetector.com.
Детали
Чаще всего в Украине сообщается о проблемах с сайтом (53%), приложением (42%), подключением к серверу (6%).
За последний час в Украине - 397 отчетов о сбоях. Больше всего сбоев фиксируется в Киеве, Харькове, Одессе, Львове.
Напоминаем
Сегодня, 10 марта, днем пользователи социальной сети X столкнулись с техническими проблемами.