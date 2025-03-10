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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33243 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Нові збої у роботі X: українці знову скаржаться на проблеми з платформою

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

Користувачі соцмережі X в Україні повідомляють про нові технічні проблеми з платформою. Найбільше збоїв фіксується у Києві, Харкові, Одесі та Львові, з них 53% - проблеми з сайтом.

Нові збої у роботі X: українці знову скаржаться на проблеми з платформою

В Україні користувачі соцмережі Х знову скаржаться на роботу платформи, пише УНН з посиланням на Downdetector.com.

Деталі

Найчастіше в Україні повідомляється про проблеми з сайтом (53%), додатком (42%), підключенням до сервера (6%).

За останню годину в Україні - 397 звітів про збої. Найбільше збоїв фіксується у Києві, Харкові, Одесі, Львові.

Нагадаємо

Сьогодні, 10 березня, вдень користувачі соціальної мережі X зіткнулися з технічними проблемами.

Павло Башинський

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