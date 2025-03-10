Нові збої у роботі X: українці знову скаржаться на проблеми з платформою

В Україні користувачі соцмережі Х знову скаржаться на роботу платформи, пише УНН з посиланням на Downdetector.com.

Деталі

Найчастіше в Україні повідомляється про проблеми з сайтом (53%), додатком (42%), підключенням до сервера (6%).

За останню годину в Україні - 397 звітів про збої. Найбільше збоїв фіксується у Києві, Харкові, Одесі, Львові.

Нагадаємо

Сьогодні, 10 березня, вдень користувачі соціальної мережі X зіткнулися з технічними проблемами.