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Новая ГЭС на месте уничтоженной врагом может стоить около миллиарда долларов - Минэкономики

Киев • УНН

 • 402202 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Строительство новой гидроэлектростанции на месте уничтоженной оккупантами Каховской ГЭС может стоить около одного миллиарда долларов. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, слова которой приводят в Минэкономики, передает УНН.

Новая ГЭС на месте уничтоженной врагом может стоить около миллиарда долларов - Минэкономики

Цитата

"Подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу для радиационной и пищевой безопасности. Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 млрд долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины", - заявила она.

Детали

По ее словам, только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать.

Также Свириденко сообщила, что, по предварительным подсчетам Минприроды и Госэкоинспекции, в результате российского подрыва Каховской ГЭС водным ресурсам нанесен ущерб на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться, подчеркнула Свириденко.

В Министерстве экономики отмечают, что уничтожение плотины Каховской ГЭС, организованное российскими войсками, можно назвать одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия: могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонской области, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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