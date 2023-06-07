Новая ГЭС на месте уничтоженной врагом может стоить около миллиарда долларов - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Строительство новой гидроэлектростанции на месте уничтоженной оккупантами Каховской ГЭС может стоить около одного миллиарда долларов. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, слова которой приводят в Минэкономики, передает УНН.
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"Подрыв Каховской ГЭС повлечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу для радиационной и пищевой безопасности. Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 млрд долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины", - заявила она.
Детали
По ее словам, только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать.
Также Свириденко сообщила, что, по предварительным подсчетам Минприроды и Госэкоинспекции, в результате российского подрыва Каховской ГЭС водным ресурсам нанесен ущерб на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться, подчеркнула Свириденко.
В Министерстве экономики отмечают, что уничтожение плотины Каховской ГЭС, организованное российскими войсками, можно назвать одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия: могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонской области, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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