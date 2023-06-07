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Нова ГЕС на місці знищеної ворогом може коштувати близько мільярда доларів - Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Будівництво нової гідроелектростанції на місці знищеної окупантами Каховської ГЕС може коштувати близько одного мільярда доларів. Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводять у Мінекономіки, передає УНН.

Нова ГЕС на місці знищеної ворогом може коштувати близько мільярда доларів - Мінекономіки

Цитата

"Підрив Каховської ГЕС притягне за собою екологічні, економічні наслідки, велику загрозу для радіаційної та харчової безпеки. Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько 1 млрд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі", - заявила вона.

Деталі

За її словами, лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років, і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати.

Також Свириденко повідомила, що, за попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції, внаслідок російського підриву Каховської ГЕС водним ресурсам завдано збитків на 2 млрд грн. Сума тільки збільшуватиметься, наголосила Свириденко.

У Міністерстві економіки зазначають, що знищення греблі Каховської ГЕС, організоване російськими військами, можна назвати однією з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття: можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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