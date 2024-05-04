Ночью Силы ПВО уничтожили 13 ударных дронов

Силы противовоздушной обороны Украины ночью сбили 13 "шахедов" в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 4 мая враг атаковал 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски осуществлялись из Белгородской области России.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях.

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