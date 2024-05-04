Уночі Сили ППО знищили 13 ударних дронів
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони України вночі збили 13 ударних безпілотників і чотири зенітні ракети, запущені з території Бєлгородської області Росії.
Сили протиповітряної оборони України вночі збили 13 "шахедів" у Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 4 травня ворог атакував 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області Росії.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.
На Запоріжжі сили ППО знищили ворожий розвідувальний БПЛА 03.05.24, 16:23 • 19159 переглядiв