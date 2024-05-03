На Запоріжжі сили ППО знищили ворожий розвідувальний БПЛА
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник у Запорізькій області.
Українські військові знищили розвідувальний БпЛА росіян у Запорізькій області, повідомляє Повітряне командування "Схід", передає УНН.
"В Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено розвідувальний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти упродовж минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області. Було зафіксовано 349 ударів.
У ніч на 3 квітня окупанти не застосовували для ударів ні балістичних, ні керованих, ні крилатих ракет чи дронів-камікадзе для ударів по України. В основному противник атакував керованими авіаційними бомбами прифронтові території.