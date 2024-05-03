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На Запоріжжі сили ППО знищили ворожий розвідувальний БПЛА

Київ • УНН

 • 19159 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник у Запорізькій області.

Українські військові знищили розвідувальний БпЛА росіян у Запорізькій  області,  повідомляє Повітряне командування "Схід", передає УНН

"В Запорізькій  області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено розвідувальний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні у Telegram. 

Доповнення

Російські окупанти упродовж минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області. Було зафіксовано 349 ударів. 

У ніч на 3 квітня окупанти не застосовували для ударів ні балістичних, ні керованих, ні крилатих ракет чи дронів-камікадзе для ударів по України. В основному противник атакував керованими авіаційними бомбами прифронтові території.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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