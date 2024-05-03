Упродовж доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили 349 обстрілів 8 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерії, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення не зафіксовано.
Російські окупанти упродовж доби обстріляли 8 населених пунктів. Було зафіксовано 349 ударів, передає УНН.
Деталі
- Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.
- 144 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 11 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
- 193 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Росіяни 368 разів атакували Запорізьку область за добу02.05.24, 07:13 • 22342 перегляди