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Упродовж доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 73666 перегляди

Російські окупанти здійснили 349 обстрілів 8 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерії, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення не зафіксовано.

Російські окупанти упродовж доби обстріляли 8 населених пунктів. Було зафіксовано 349 ударів, передає УНН.

Деталі

  • Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.
  • 144 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 11 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
  • 193 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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