В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  108038 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  108418 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  110430 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  108459 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106591 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125722 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124698 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119205 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115083 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101922 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  289787 просмотра

В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 349 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Общество •   •  7577 просмотра
В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области

США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия

США и Япония совместно разработают новую систему противоракетной обороны стоимостью около 3 миллиардов долларов для перехвата гиперзвукового оружия к 2030 году.

Война •   •  7562 просмотра
США и Япония создадут ракету против гиперзвукового оружия

Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

США планируют ввести новые санкции против организаций, которые способствуют торговле оружием и нефтью между Россией и Северной Кореей, до конца месяца в координации с такими союзниками, как ЕС, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Война •   •  7441 просмотра
Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик

Две галактики NGC 3314 на изображении Хаббла кажутся пересекающимися, но на самом деле они разделены десятками миллионов световых лет и движутся в разных направлениях.

Новости Мира •   •  10453 просмотра
Телескоп "Хаббл" поделился архивным фото с имитацией космического столкновения галактик

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

Сегодня, третьего апреля, во многих странах мира представители медиа-сообщества, а также люди, которые хотят получать объективную информацию могут присоединиться к Всемирному дню свободы прессы.

УНН Lite •   •  21855 просмотра
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области Украины в конце мая или в начале июня с привлечением до 70 000 военнослужащих.

Война •   •  21161 просмотра
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

29 человек погибли во время наводнения в Бразилии

29 человек погибли и 60 до сих пор считаются пропавшими без вести в результате разрушительных наводнений, вызванных штормами в Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия, что заставило более 10 000 человек эвакуироваться и оставило 300 000 без электричества.

Общество •   •  17329 просмотра
29 человек погибли во время наводнения в Бразилии

Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина укрепила свои оборонительные позиции на поле боя благодаря военной помощи США.

Война •   •  39953 просмотра
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Российские войска вошли на военную базу США в Нигере после того, как нигерская хунта изгнала американские войска из страны.

Война •   •  21638 просмотра
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии

ООН обвиняет Россию в умышленной бомбардировке больницы на подконтрольном оппозиции севере Сирии в 2019 году, в результате чего погибли родственники сирийца, который подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Война •   •  19670 просмотра
ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии