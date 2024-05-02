Россияне 368 раз атаковали Запорожскую область за сутки

В течение суток оккупанты 368 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом в Телеграмме сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. 139 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино говорится в сообщении

Еще 213 артобстрелов нанесено по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ