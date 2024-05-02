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Росіяни 368 разів атакували Запорізьку область за добу

Росіяни 368 разів атакували Запорізьку область за добу

Київ • УНН

 • 22342 перегляди

За добу росіяни атакували Запорізьку область 368 разів, вразивши 8 населених пунктів авіаударами, безпілотниками, РСЗВ та артилерійським вогнем.

Упродовж доби окупанти 368 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. 139 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине

йдеться в повідомленні

Ще 213 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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