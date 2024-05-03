На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА

Украинские военные уничтожили разведывательный БпЛА россиян в Запорожской области, сообщает Воздушное командование "Восток", передает УНН.

"В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено разведывательный БпЛА противника", - говорится в сообщении в Telegram.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. Было зафиксировано 349 ударов.

В ночь на 3 апреля оккупанты не применяли для ударов ни баллистических, ни управляемых, ни крылатых ракет или дронов-камикадзе для ударов по Украине. В основном противник атаковал управляемыми авиационными бомбами прифронтовые территории.