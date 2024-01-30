Ночью на Кировоградщине отработала ПВО - ОВА
Силы противовоздушной обороны отработали уничтожение беспилотников ночью 30 января в Кировоградской области. Пострадавших нет.
Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений.
На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений
В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.
В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА
Беспилотник "шахед", запущенный российскими войсками, ночью попал в заброшенное здание в Черкасской области Украины. Еще один беспилотник "шахед" был уничтожен украинскими защитниками в том же регионе. О пострадавших не сообщается.
россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк
россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.
В Херсонской области армия рф атаковала "шахедами" предприятие, осуществила 67 обстрелов, есть жертва
Российские войска атаковали предприятие в Херсонском районе с помощью беспилотников. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 67 раз, в результате чего 1 человек погиб и 1 получил ранения
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый
30 января Силы обороны уничтожили беспилотник Shahed-136 над Николаевской областью. Во время падения обломков загорелся грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Водитель получил черепно-мозговую травму.
В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"
Украинские Силы обороны сбили 15 из 35 беспилотников Shahed, которые россия запустила ночью по всей территории Украины.
россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру
Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.