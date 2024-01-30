Ночью на Кировоградщине отработала ПВО - ОВА

В Кировоградской области в ночь на 30 января отработали Силы противовоздушной обороны. Обошлось без последствий, сообщил председатель ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Этой ночью защитники неба уничтожили 15 вражеских шахедов. ПВО отработала и на Кировоградщине. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! - написал Райкович в Telegram.

Дополнение

Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.

В ночь на 30 января Силы обороны уничтожили один вражеский "шахед" в небе над Николаевской областью. В результате падения БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, пострадал водитель.