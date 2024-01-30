Вночі на Кіровоградщині відпрацювала ППО - ОВА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони відпрацювали знищення безпілотників вночі 30 січня в Кіровоградській області. Постраждалих немає.
У Кіровоградській області у ніч на 30 січня відпрацювали Сили протиповітряної оборони. Обійшлось без наслідків, повідомив голова ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі оборонці неба знищили 15 ворожих шахедів. ППО відпрацювала і на Кіровоградщині. Без наслідків.Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Доповнення
Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 з 35 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.
Російські війська вночі атакували Криворіжжя Дніпропетровської області за допомогою безпілотників; один безпілотник був збитий, а інший влучив у цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежу.
У Київській області після падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа на складі, пошкодивши будівлю. Постраждалих немає.
У ніч на 30 січня Сили оборони знищили один ворожий "шахед" у небі над Миколаївською областю. В результаті падіння БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, постраждав водій.